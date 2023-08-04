ISW: украинские бойцы продвинулись в ходе контрнаступления на нескольких направлениях

Силы обороны Украины в ходе боевых операций как минимум на трех участках фронта имели успех на некоторых направлениях, и продвинулись вперед.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

Украинские военные 3 августа продолжали контрнаступательные операции на Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях, согласно данным Генштаба ВСУ.

Кроме того, официальные лица Украины заявили, что наши бойцы продолжают наступление на Бахмутском направлении.

По словам директора Департамента планирования Главного управления Национальной гвардии полковника Николая Уршаловича, украинские силы продвинулись до 650 м вглубь российской обороны на фронте в 1,5 км на Мелитопольском направлении.

Российский "военкор" заявлял, что ВСУ продвинулись в районе н.п. Николаевское (27 км к юго-западу от Донецка) на западе Донецкой области.

Как отмечал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 3 августа, контрнаступление ВСУ не имеет установленных сроков или графика. Чиновник добавил, что российские оборонительные рубежи вдоль фронта по-прежнему сильно заминированы, а на некоторых участках имеется 3, 4 или 5 мин на 1 квадратный метр.

Ключевые выводы:

Войска РФ 3 августа нанесли серию ударов беспилотниками, в основном по Киеву.

Минобороны РФ заблокировало выступление командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского от 2 августа, возможно, из-за раскрытия им информации о российских потерях в Украине.

Сообщается, что 2 августа российская прокуратура засекретила расследование в отношении военного преступника, ярого ультранационалиста и бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина.

Войска РФ 3 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, а также в районе западной границы Донецкой и восточной границы Запорожской области, а на отдельных участках наступали.

Украинские войска 3 августа продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в районе Кременной и Угледара.

Кремль пытается создать благоприятные условия для привлечения дополнительных добровольцев на службу в ВС РФ.

Отчет Обсерватории конфликтов Йельского университета подтверждает давние оценки ISW о том, что российские и оккупационные "власти" используют меры принудительной паспортизации для усиления социального и правового контроля над оккупированными территориями Украины.

Контрнаступательные действия ВСУ

Украинские военные начали контрнаступление в начале июня. По данным британской разведки, на юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. У российской армии наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

На прошлой неделе несколько изданий сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ. Усиленные группировки ВСУ ведут операции по продвижению на юг в районе Орехова.

К югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России. Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.