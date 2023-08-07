ISW: удари по мостах у Крим є частиною кампанії ЗСУ для рішучого контрнаступу

Удари по мостах через Чонгар та Генічеськ

Українські військові 6 серпня завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах уздовж найважливіших наземних комунікацій російських загарбників (GLOC), що з'єднують окуповані Крим та частину Херсонської області, внаслідок чого війська РФ перенаправили дорожній рух із коротких східних маршрутів на довші західні.

Керівник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито випустили 12 ракет по автошляховому мосту через Генічну протоку, що з'єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою, і що 9 із цих ракет начебто перехопила російська ППО.

Російські джерела показали зображення із значними пошкодженнями мосту, і заявили, що українські удари частково зруйнували частину переправи.

Також російські джерела поширили кадри, на яких видно, як ЗСУ завдають удару по автомобільному мосту через Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь), що з'єднує окупований Крим із захопленою частиною Херсонської області, з подальшим незначним пошкодженням обох сторін мосту.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що ЗСУ нібито випустили 2 ракети по мосту, і одна ракета пройшла через засоби ППО загарбників і пошкодила дорожнє полотно автомобільного мосту.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ використовували крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів, хоча експерти ISW ще не отримали підтверджень, що окупанти перехопили такі ракети.

Наслідки для логістики окупантів

Також Аксьонов розповів, що ведуться ремонтні роботи на мосту через Чонгар, і що окупанти перенаправлять весь трафік через КПВВ "Армянськ" та "Перекоп" на траси М-17 (Вірменськ - Олешки) та Т2202 (Армянськ - Нова Каховка).

Окупаційне "міністерство транспорту" Криму оголосило, що весь рух через КПП "Джанкой" трасою М-18 закрито, але рух мостом через Керченську протоку і через Керченську поромну переправу працює у звичайному режимі.

ФСБ призупинила в'їзд цивільних осіб на окуповану Арабатську стрілку з 31 липня, і російські офіційні особи не коментують стан руху GLOC Генічеськ - Арабатська стрілка.

В Інституті вивчення війни зазначають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російських окупантів перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та підконтрольною ним частиною території Херсонської області.

Так, траса М-17 проходить через Армянськ, а потім розгалужується на перетині з трасою Т2202 на північ і продовжується на північний захід, що означає, що більша частина, якщо не всі російські автомобільні дороги між Кримом та Херсонською областю мають проходити вздовж або дуже близько до однієї 20-кілометрової ділянки траси М-17 між Ішунем та Армянськом, йдеться у звіті.

"Це серйозне вузьке місце в російських GLOC, ймовірно, створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок і пробок. Неясно, як швидко російські офіційні особи зможуть відремонтувати міст через Чонгар, і так само неясно, чи відремонтували російські офіційні особи залізничний міст, по якому українські війська завдали удару 29 липня", - зазначається у публікації.

В ISW вважають, що у російських загарбників відновлення пошкодженого мосту через Генічну протоку займе значно більше часу.

У звіті також йдеться про те, що російські GLOC вздовж автомагістралі T2202 на північний захід від Криму, особливо маршрути вздовж основних та магістральних доріг на південь від Нової Каховки, знаходяться ближче до позицій ЗСУ у верхній Херсонській області, і в багатьох випадках у межах досяжності артилерійського вогню, що утримується українцями західного берега річки.

"Російські сили, ймовірно, можуть знизити ризики від українського вогню із закритих позицій у цьому районі, обравши повільніші та менш ефективні сільські дороги на північний схід від Чаплінки, але за рахунок повільнішої та складнішої матеріально-технічної підтримки", - пишуть експерти. ISW.

Частина кампанії контрнаступних операцій

Удари Сил оборони по мостах на критичних російських об'єктах наземних комунікацій є частиною кампанії ЗСУ по перехопленню, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступних операцій, зазначають в Інституті вивчення війни.

Відомий російський блогер, пов'язаний із ПВК "Вагнера", стверджував, що удари ЗСУ 6 серпня показують, що українські сили методично намагаються відрізати російське угруповання на півдні України та порушити його логістику, подібно до української кампанії з перехоплення під час Херсонського контрнаступу.

Також "воєнкор" зазначав, що російську оборону на західному (правому) березі Херсонської області було зруйновано за лічені дні після кількох місяців ударів ЗСУ по логістиці окупантів, і висловив побоювання, що ситуація може повторитися.

Розширення зусиль ЗСУ щодо перехоплення

Аналітики вважають, що українські удари по східних контрольно-пропускних пунктах, швидше за все, перервуть перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму для проведення найважливіших оборонних операцій РФ у західній частині Запорізької області та в районі кордону між Запорізькою та Донецькою областями на невизначений термін.

"Українські сили, мабуть, також розширюють свої зусилля щодо перехоплення, щоб націлитись на російські військово-морські цілі, які беруть участь у російській логістиці в Чорному морі, як раніше спостерігав ISW", - йдеться у звіті.

Також у публікації вказується, що українські офіційні особи регулярно заявляли про свою прихильність до кампанії з перехоплення російських військових об'єктів з метою ослаблення логістики загарбників та їх оборонних можливостей, щоб створити сприятливі умови для майбутніх контрнаступальних дій ЗСУ.

Ключові висновки:

Війська РФ у ніч з 5 на 6 серпня завдали однієї з найбільших за останні місяці серії ракетних та безпілотних ударів по Україні.

Українські офіційні особи заявили, що ППО ЗСУ знищила 3500 повітряних цілей від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) продовжились міжнародні переговори, спрямовані на вироблення основних засад майбутнього врегулювання війни в Україні.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков дав неясну та суперечливу відповідь репортеру New York Times, який запитав, чи прагне РФ захопити більше території України, окрім чотирьох частково окупованих областей, які Росія незаконно захопила у вересні 2022 року.

ЗСУ 6 серпня продовжували контрнаступальні дії як мінімум на двох дільницях фронту.

Війська РФ 6 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на межі Авдіївка - Донецьк, у прикордонному районі Запорізької та Донецької областей, у західній частині Запорізької області, наступали на окремих ділянках.

Російське військове командування нарешті дозволило військовослужбовцям російського добровольчого батальйону "Алга", який з осені 2022 року бере участь у найнапруженіших бойових діях у Донецькій області, повернутися до РФ у відпустку.

Російська окупаційна "влада" продовжує встановлювати інституційні зв'язки між російськими та українськими структурами управління та соціальними службами на окупованій території України.

Удари Сил оборони мостами у Крим

Військові ЗСУ 6 серпня заявили, що вдень у неділю ЗСУ завдали ударів по Чонгарському та Генічеському мостах - ключовим шляхам сполучення окупантів.

Перед цим, 29 липня, Сили оборони України також повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим представники колаборантів розповідали нібито про "відбиття української атаки" ракетами Storm Shadow на залізницю в Чонгарі. Однак згодом у мережі з'явилися фото пошкодженої переправи, що свідчить про інше.

Нагадаємо, що перший удар по мосту стався 22 червня. Тоді РФ також заявляла про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.