ISW сумнівається, що Росія зможе надати Асаду більше зброї та солдатів

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 29 листопада, що наступ сирійських опозиційних сил є "посяганням на суверенітет Сирії", а Росія ж виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку" в країні.

Вчора, 30 листопада, очільник російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обидві сторони висловили серйозну стурбованість "небезпечним розвитком подій" у провінціях Алеппо та Ідліб.

Міністри домовилися координувати для стабілізації ситуації у рамках Сирійського мирного процесу, який Росія, Туреччина та Іран розпочали в грудні 2016 року.

Того ж дня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі також ініціював телефонну розмову із Лавровим щодо ситуації в Сирії.

Аналітики ISW сумніваються, що Росія зможе надати більше допомоги Сирії на тлі війни в Україні, яка залишається пріоритетом для Москви.

"Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні - пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій", - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що у 2022 році Росія вивезла з Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання їх в Україні. Того ж року аналітики забрали дані, які свідчать, що Кремль вивів російських солдатів та бойовиків ПВК "Вагнера" із Сирії.