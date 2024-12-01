ISW сумнівається, що Росія зможе надати Асаду більше зброї та солдатів

Росія пообіцяла направити режиму Башара Асада більше зброї. ISW сумнівається, що РФ зможе надати більшу військову допомогу армії Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив 29 листопада, що наступ сирійських опозиційних сил є "посяганням на суверенітет Сирії", а Росія ж виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку" в країні.
Вчора, 30 листопада, очільник російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Обидві сторони висловили серйозну стурбованість "небезпечним розвитком подій" у провінціях Алеппо та Ідліб.
Міністри домовилися координувати для стабілізації ситуації у рамках Сирійського мирного процесу, який Росія, Туреччина та Іран розпочали в грудні 2016 року.
Того ж дня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі також ініціював телефонну розмову із Лавровим щодо ситуації в Сирії.
Аналітики ISW сумніваються, що Росія зможе надати більше допомоги Сирії на тлі війни в Україні, яка залишається пріоритетом для Москви.
"Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні - пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій", - йдеться у звіті.
В ISW нагадали, що у 2022 році Росія вивезла з Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання їх в Україні. Того ж року аналітики забрали дані, які свідчать, що Кремль вивів російських солдатів та бойовиків ПВК "Вагнера" із Сирії.
У Сирії цього тижня розпочався новий етап громадянської війни після паузи, яка тривала чотири роки. Тисячі повстанців на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на сирійське місто Алеппо.
Після кількох днів війська режиму Башара Асада заявили про вихід з Алеппо для нібито підготовки до контрнаступу. При цьому, як пишуть ЗМІ, Росія пообіцяла сирійському режиму термінову військову допомогу.
Більше про ситуацію в Сирії та як Росія допомагає Асаду - у матеріалі РБК-Україна.
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