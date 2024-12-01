ISW сомневается, что Россия сможет предоставить Асаду больше оружия и солдат

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 29 ноября, что наступление сирийских оппозиционных сил является "посягательством на суверенитет Сирии", а Россия же выступает за восстановление сирийскими властями "конституционного порядка" в стране.

Вчера, 30 ноября, глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Обе стороны выразили серьезную обеспокоенность "опасным развитием событий" в провинциях Алеппо и Идлиб.

Министры договорились координировать стабилизацию ситуации в рамках Сирийского мирного процесса, который Россия, Турция и Иран начали в декабре 2016 года.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи также инициировал телефонный разговор с Лавровым по ситуации в Сирии.

Аналитики ISW сомневаются, что Россия сможет оказать больше помощи Сирии на фоне войны в Украине, которая остается приоритетом для Москвы.

"Остается непонятным, сможет ли Кремль развернуть дополнительные ресурсы для поддержки режима президента Сирии Башара Асада, учитывая высокий темп и оперативные требования к России для продолжения операций в Украине - приоритетном для Кремля театре военных действий", - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что в 2022 году Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 для использования в Украине. В том же году аналитики собрали данные, свидетельствующие о том, что Кремль вывел российских солдат и боевиков ЧВК "Вагнера" из Сирии.