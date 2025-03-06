В ISW розповіли, скільки у РФ пішли в самоволку за час масштабної війни з Україною

Українські хакери отримали доступ до внутрішньої презентації Міністерства оборони Росії, в якій вказана кількість порушених російською владою кримінальних справ проти військовослужбовців, що перебувають у самоволці, станом на 15 грудня 2024 року.

В українській OSINT-спільноті зазначили, що наведені у презентації дані містять випадки, коли російські командири зараховували до самоволки військовослужбовців, які зникли безвісти під час штурмів.

Українська розвідувальна організація з відкритим кодом Frontelligence Insight, використала дані презентації та підрахувала масштаб цього явища.

Так, загальна кількість задокументованих випадків самоволок з лютого 2022 року до середини грудня 2024 року, становить 50 554. З них:

у Південному військовому окрузі - 22 577;

у Центральному військовому окрузі - 13 769;

у Московському військовому окрузі - 7178;

у Ленінградському військовому окрузі - 3052;

у Східному військовому окрузі - 3378.

У документі також зазначається, що 58,8% випадків самоволки припали на військовослужбовців 51-ї загальновійськової армії (колишній 1-й армійський корпус "Донецької Народної Республіки" (АК "ДНР")) і 3-го армійського корпусу (колишній 2-й АК "Луганської Народної Республіки" ("ЛНР")).

Зазначається, що більшість випадків самоволки сталися у період між 2023 та 2024 роками, а відносно небагато - у 2022 році.