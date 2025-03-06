В ISW розповіли, скільки у РФ пішли в самоволку за час масштабної війни з Україною

Майже за три роки повномасштабної війни, понад 50 тисяч російських військових залишили свої частини та перебувають у самоволці. Найбільша кількість випадків зафіксована у Південному військовому окрузі Збройних сил РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Українські хакери отримали доступ до внутрішньої презентації Міністерства оборони Росії, в якій вказана кількість порушених російською владою кримінальних справ проти військовослужбовців, що перебувають у самоволці, станом на 15 грудня 2024 року.
В українській OSINT-спільноті зазначили, що наведені у презентації дані містять випадки, коли російські командири зараховували до самоволки військовослужбовців, які зникли безвісти під час штурмів.
Українська розвідувальна організація з відкритим кодом Frontelligence Insight, використала дані презентації та підрахувала масштаб цього явища.
Так, загальна кількість задокументованих випадків самоволок з лютого 2022 року до середини грудня 2024 року, становить 50 554. З них:
У документі також зазначається, що 58,8% випадків самоволки припали на військовослужбовців 51-ї загальновійськової армії (колишній 1-й армійський корпус "Донецької Народної Республіки" (АК "ДНР")) і 3-го армійського корпусу (колишній 2-й АК "Луганської Народної Республіки" ("ЛНР")).
Зазначається, що більшість випадків самоволки сталися у період між 2023 та 2024 роками, а відносно небагато - у 2022 році.
Армія Росії продовжує зазнавати колосальних втрат у повномасштабній війні з Україною.
Так, за минулу добу росіяни втратили на фронті понад 1250 солдатів і багато військової техніки.
У російському Реєстрі налічується понад три тисячі тіл, які зникли безвісти та які не вдалося ідентифікувати. За останні кілька місяців росіяни передали вдвічі більше тіл загиблих, ніж за весь період повномасштабної війни.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до 2030 року Росія планує мобілізувати три мільйони солдатів і поповнити армію тисячами танків.
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