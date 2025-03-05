Росіяни за 4 місяці передали вдвічі більше тіл, ніж за період повномасштабної війни, - МВС
У Реєстрі зниклих безвісти вже понад три тисячі тіл, які не вдалося ідентифікувати. Примітно, що росіяни за останні 4 місяці передали вдвічі більше тіл, ніж за весь період повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова під час презентації документального фільму "Репатріація. Герої на щиті".
Добросердов заявив, що в Реєстрі зниклих безвісти наразі міститься інформація про понад 3200 тіл, які ще не були ідентифіковані. Він зазначив, що, говорячи про "тіла", мається на увазі також окремі рештки.
"Ви розумієте, що за останні 4 місяці у нас відбулися великі репатріації, і та кількість тіл, яка була доставлена, вдвічі більша, ніж та, яка доставлялася за період повномасштабного вторгнення", - наголосив він.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин також наголосив, що нині ще тривають процеси розслідування та ідентифікації. За його словами, у Реєстрі містяться саме ті тіла, які неможливо розпізнати візуально, і щодо яких проводяться слідчі дії.
Обміни тілами загиблих
Зауважимо, що під час повномасштабної війни між Україною та Росією триває процес обміну тілами загиблих військових.
Цей гуманітарний обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста і є одним із небагатьох дипломатичних каналів між двома країнами.
Нагадаємо, 24 січня Україна повернула тіла 757 загиблих воїнів, які брали участь у боях в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Наступний обмін відбувся вже 14 лютого. Тоді Україна знову повернула тіла більш як 700 загиблих воїнів.
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