В ISW рассказали, сколько в РФ ушли в самоволку за время масштабной войны с Украиной

Почти за три года полномасштабной войны, более 50 тысяч российских военных оставили свои части и находятся в самоволке. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Южном военном округе Вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Украинские хакеры получили доступ к внутренней презентации Министерства обороны России, в которой указано количество возбужденных российскими властями уголовных дел против военнослужащих, находящихся в самоволке, по состоянию на 15 декабря 2024 года.
В украинском OSINT-сообществе отметили, что приведенные в презентации данные содержат случаи, когда российские командиры причисляли к самоволке военнослужащих, пропавших без вести во время штурмов.
Украинская разведывательная организация с открытым кодом Frontelligence Insight, использовала данные презентации и подсчитала масштаб этого явления.
Так, общее количество задокументированных случаев самоволок с февраля 2022 года до середины декабря 2024 года, составляет 50 554. Из них:
В документе также отмечается, что 58,8% случаев самоволки пришлись на военнослужащих 51-й общевойсковой армии (бывший 1-й армейский корпус "Донецкой Народной Республики" (АК "ДНР")) и 3-го армейского корпуса (бывший 2-й АК "Луганской Народной Республики" ("ЛНР")).
Отмечается, что большинство случаев самоволки произошли в период между 2023 и 2024 годами, а относительно немного - в 2022 году.
Армия России продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне с Украиной.
Так, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте более 1250 солдат и много военной техники.
В российском Реестре насчитывается более трех тысяч тел, пропавших без вести, которые не удалось идентифицировать. За последние несколько месяцев россияне передали вдвое больше тел погибших, чем за весь период полномасштабной войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2030 году Россия планирует мобилизовать три миллиона солдат и пополнить армию тысячами танков.
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