В ISW розповіли, що чекати від Росії на фронті влітку

За словами Еванс, мова йде про напрямки Покровська, Костянтинівки й Новопавлівки. За останні п'ять місяців ворог передислокував кілька підрозділів із районів Великої Новосілки та Оріхова до району Покровськ-Костянтинівка, що може свідчити про плани посилити напрямки перед ймовірною черговою фазою активних бойових дій.

Вона додала, що ворог просувається у напрямку Покровська й вже протягом року створює умови для його оточення. Улітку 2025-го росіяни можуть активізувати ці зусилля.

Зокрема нещодавно Росія здійснила кілька атак у південній частині Бєлгородської області, що, своєю чергою, може свідчити про спробу розширити плацдарм у північній частині Харківської області. Втім, на Харківському напрямку Росія вже протягом майже року не досягала значних успіхів, у зв'язку з чим малоймовірно, що напрям буде пріоритетним цього літа.

Росія обрала виснажливий сценарій

Як пояснює Еванс, від початку 2022-го ворог не продемонстрував спроможності проводити швидкі механізовані маневри, а захоплення Донецької області виявилась для росіян багаторічною кампанією.

"Нинішня концепція перемоги президента Росії Володимира Путіна, яка базується на повільному, виснажливому просуванні піхоти, схоже, влаштовує російське військове командування. Попри значні втрати, просування відбувається на 1-2 кілометри на день. Малоймовірно, що в найближчій перспективі ми побачимо істотні зміни у тактиці чи спроможностях, які б дозволили Росії здійснювати глибокі прориви або швидко захоплювати великі території", - пояснила вона.

Спроба зайти до Дніпропетровської області

Аналітик з питань Росії в ISW додала, що протягом найближчих тижнів й місяців окупанти можуть спробувати зайти до Дніпропетровської області. До адміністративного кордону регіону від найближчої позиції ворога - близько три кілометри, але останні місяці ворогу не вдається прорватись вперед.

"Вони можуть перетнути східні рубежі Дніпропетровської області впродовж найближчих тижнів або місяців, однак за умови збереження оборонних і дронових спроможностей ЗСУ, просування там, найімовірніше, буде таким же повільним і виснажливим, як і на Донеччині", - додала вона.