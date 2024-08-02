В ISW роз'яснили причини активного просування росіян у Донецькій області

Зазначається, що просуванню російських військ у напрямку Покровська в Донецькій області сприяє нестача живої сили у Збройних силах України та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

Водночас, аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ, оскільки війська агресора "просуваються до лінії крупних та більш урбанізованих населених пунктів".

Так, український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що Сили оборони на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому наразі не в змозі сповільнити просування росіян.

За його словами, затримки з наданням західної, й особливо американської військової допомоги, призвели до затримок із оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже брали участь у боях.

У звіті ISW також зазначається, що армія РФ використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення Сил оборони на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине - Гродівка - Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

"Оприлюднені 1 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська просунулися далі в межах Веселого у напрямку траси Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування зафіксоване приблизно у 3,5 кілометрах від околиць селища Гродівка", - йдеться у звіті.

Оперативний прорив РФ до кінця серпня

Тим часом російські військові блогери стверджують, що війська РФ наступають на південь від Веселого вздовж залізничної лінії та вітрозахисних смуг у напрямку Сергіївки та Желанного (на південь від Веселого). Це може дозволити росіянам оточити українські війська на цій ділянці, якщо росіяни зможуть їх належним чином використати.

Українські та російські джерела також повідомили, що російські війська захопили Тимофіївку на північ від дороги О0544 і району Веселого.

Машовець охарактеризував нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544 як тактичне проникнення вглиб позицій ЗСУ. За його словами, впродовж останніх тижнів, російські війська просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7,5 кілометрів у ширину від Сокола до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець (що протікають через Прогрес-Вовче і Лозуватське).

Аналітик попередив, що війська РФ близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.