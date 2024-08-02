В ISW разъяснили причины активного продвижения россиян в Донецкой области

Активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что продвижению российских войск в направлении Покровска в Донецкой области способствует недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины и рельеф местности к северо-западу от Авдеевки.
В то же время, аналитики прогнозируют замедление наступательной операции РФ, поскольку войска агрессора "продвигаются к линии крупных и более урбанизированных населенных пунктов".
Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более худшее оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.
По его словам, задержки с предоставлением западной, и особенно американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, которые уже принимали участие в боях.
В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.
"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись далее в пределах Весёлого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.
Тем временем российские военные блогеры утверждают, что войска РФ наступают к югу от Весёлого вдоль железнодорожной линии и ветрозащитных полос в направлении Сергеевки и Желанного (к югу от Весёлого). Это может способствовать дальнейшим усилиям по тактическому окружению украинских войск на этом участке, если россияне смогут их должным образом использовать.
Украинские и российские источники также сообщили, что российские войска захватили Тимофеевку к северу от дороги О0544 и района Веселого.
Машовец охарактеризовал недавнее продвижение российских войск в районе к юго-востоку от дороги О0544, как тактическое проникновение вглубь позиций ВСУ. По его словам, за последние недели российские войска продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7,5 километров в ширину от Сокола до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казённый Торец (протекающие через Прогресс-Волчье и Лозоватское).
Аналитик предупредил, что войска РФ близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении к концу августа.
Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, на Покровском направлении в течение 1 августа россияне провели 43 штурмовых действия.
Враг концентрирует активность в районах поселков Новоалександровка, Прогресс и Желанное.
Президент Владимир Зеленский определил Покровское направление как текущий приоритет военных агрессора. По его словам, российские войска способны продвигаться на определенных участках фронта, поскольку бригады, которые придут на фронт по ротации, еще недостаточно укомплектованы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.