ISW: Росіяни перекинули в Україну інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції

Російські окупаційні війська перекинули на захоплені території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів, щоб навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.
Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях.
КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.
Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".
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