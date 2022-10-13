ISW: Росіяни перекинули в Україну інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції

Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.

Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.

















Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".

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