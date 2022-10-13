ISW: Россияне перебросили в Украину инструкторов из Корпуса стражей исламской революции

Аналитики со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщили, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников.

Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахидов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР, предположительно, является основным оператором беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками "корпуса" или связанными с ним лицами.

















В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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