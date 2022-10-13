ISW: Росіяни перекинули в Україну інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції
Російські окупаційні війська перекинули на захоплені території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів, щоб навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.
Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях.
КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Росія активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для помилкового зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити РФ терористичною державою.
- Російські сили могли перекинути персонал, пов'язаний з іранським Корпусом вартових ісламської революції, до окупованих районів України для навчання військових використанню безпілотників.
- Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. Російські війська продовжують оборонні дії у цьому районі.
- Українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.
- Російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.
- Російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області.
- Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.
- Російська та окупаційна влада продовжує вживати примусових заходів щодо жителів окупованих територій.
Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.