ISW: Росіяни перекинули в Україну інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.

Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.

Ключові висновки аналітиків ISW

Росія активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для помилкового зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити РФ терористичною державою.

Російські сили могли перекинути персонал, пов'язаний з іранським Корпусом вартових ісламської революції, до окупованих районів України для навчання військових використанню безпілотників.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. Російські війська продовжують оборонні дії у цьому районі.

Українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.

Російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.

Російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області.

Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.

Російська та окупаційна влада продовжує вживати примусових заходів щодо жителів окупованих територій.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".

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