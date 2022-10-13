ISW: Россияне перебросили в Украину инструкторов из Корпуса стражей исламской революции

Российские оккупационные войска перебросили на захваченные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских инструкторов, чтобы научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщили, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников.

Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск "Шахидов" по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.

КСИР, предположительно, является основным оператором беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками "корпуса" или связанными с ним лицами.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Россия активизирует усилия по созданию информационных условий для ложного изображения Украины как террористического государства, чтобы отклонить недавние призывы объявить РФ террористическим государством.

Российские силы могли перебросить персонал, связанный с иранским Корпусом стражей исламской революции, в оккупированные районы Украины для обучения военных использованию беспилотников.

Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной. Российские войска продолжают оборонительные действия в этом районе.

Украинские силы проводят наземные атаки на северо-западе и западе Херсонской области.

Российские войска провели наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки.

Российские силы, вероятно, усиливают линию фронта в западной части Запорожской области.

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами оснащения отдельных российских солдат основным личным снаряжением.

Российские и оккупационные власти продолжают применять принудительные меры в отношении жителей оккупированных территорий.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации. Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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