ISW: Кремль намагається таємно придбати боєприпаси для війни проти України

Росія продовжує закуповувати товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
У звіті ISW вказується, що
В Інституті вивчення війни додали, що ч
Нагадаємо, в ISW раніше розповіли, що Росія суттєво виснажила свій арсенал високоточної зброї та зазнала значних втрат в авіації.
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