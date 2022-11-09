RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ISW: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины

Фото: Россия пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете ISW указывается, что

В Институте изучения войны добавили, что из-за

  • Иранские источники сообщили - без подтверждения со стороны России - что секретарь совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет РФ. Иран, вероятно, объявил о приезде Патрушева, чтобы подчеркнуть усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном перед международной аудиторией, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
  • Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
  • Украинские военные, вероятно, достигли незначительных успехов к северо-западу от Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
  • Украинские власти пытались противодействовать попыткам российских властей усилить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
  • Непропорциональное финансовое распределение на российские силовые мероприятия продолжает ложиться в первую очередь на бюджеты регионов РФ, что вызывает негативную реакцию общественности.
  • Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать российским усилиям по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих критические участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны на оккупированных частях Украины.
  • Российские оккупанты в Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части области путем перекрытия коммуникаций на западном берегу Днепра.

Напомним, в ISW ранее рассказали, что Россия существенно истощила свой арсенал высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины