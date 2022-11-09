ISW: Кремль пытается тайно приобрести боеприпасы для войны против Украины

Иранские источники сообщили - без подтверждения со стороны России - что секретарь совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет РФ. Иран, вероятно, объявил о приезде Патрушева, чтобы подчеркнуть усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном перед международной аудиторией, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
Украинские военные, вероятно, достигли незначительных успехов к северо-западу от Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.
Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
Украинские власти пытались противодействовать попыткам российских властей усилить контроль над Запорожской атомной электростанцией.
Непропорциональное финансовое распределение на российские силовые мероприятия продолжает ложиться в первую очередь на бюджеты регионов РФ, что вызывает негативную реакцию общественности.
Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать российским усилиям по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих критические участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны на оккупированных частях Украины.
Российские оккупанты в Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части области путем перекрытия коммуникаций на западном берегу Днепра.