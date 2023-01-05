ISW: Росія налагоджує з Іраном маршрут для безперебійного постачання зброї

28 грудня іранські державні ЗМІ заявили, що Іран незабаром отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Російський блогер заявив, що ці системи високоточної зброї дозволять російським силам більш ефективно завдавати ударів по українських тилах, що захищаються західними зенітними та протиракетними системами, ніж їхня нинішня пілотована авіація.

Високопосадовці США повідомили 9 грудня, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва.

Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут в обхід санкцій та "іноземного втручання".

Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про торговий маршрут для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами, зазначають експерти.

Раніше ISW оцінювала, що Іран може постачати безпілотники і, можливо, балістичні ракети в Російську Федерацію, щоб чіткіше встановити двосторонні відносини безпеки з Росією, в яких іранці є рівноправними партнерами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран нещодавно передав Росії 250 дронів у рамках нової партії.

Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявляв, що його країна спробує зірвати постачання дронів до Росії, які використовують для ударів по Україні.

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