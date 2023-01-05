ISW: Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойных поставок оружия

28 декабря иранские государственные СМИ заявили, что Иран вскоре получит из России 24 истребителя Су-35, вероятно, в обмен на беспилотники и баллистические ракеты иранского производства.

Российский блогер заявил, что эти системы высокоточного оружия позволят российским силам более эффективно наносить удары по украинским тылам, защищаемым западными зенитными и противоракетными системами, чем их нынешняя пилотируемая авиация.

Высокопоставленные официальные лица США сообщили 9 декабря, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на системы вооружений иранского производства.

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и "иностранного вмешательства".

Российские и иранские официальные лица могут частично вести переговоры о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами, отмечают эксперты.

Кроме того, аналитики Института изучения войны вычислили, что российские захватчики используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Ранее ISW оценивала, что Иран может поставлять беспилотники и, возможно, баллистические ракеты в Российскую Федерацию, чтобы более четко установить двусторонние отношения безопасности с Россией, в которых иранцы являются более равноправными партнерами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран недавно передал России 250 дронов в рамках новой партии.

Специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли заявлял, что его страна попытается сорвать поставки дронов в Россию, которые используют для ударов по Украине.

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