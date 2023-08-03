ISW: у РФ намагаються стримати паніку через вибухи в окупованому Криму

Кремль став більш чутливим до суперечок, що розгоряються у російському інформпросторі між впливовими медіаперсонами та "воєнкорами" щодо повідомлень про невдачі в тимчасово окупованому Криму та на фронті в Україні, намагаючись стримати паніку.

Подібна картина в інформаційному просторі Росії ще більше виявила недоліки у спільноті "воєнкорів", вважають експерти.

Так, російський провоєнний блогер різко звинуватив інших відомих "воєнкорів", які критикували поведінку РФ у війні 2 серпня, у тому, що вони "імбецили", які підтримують "провокаційні публікації" та "шалену критику" Міноборони РФ.

Причиною таких жорстких висловлювань стала публікація блогерами зображень, що показують наслідки нещодавніх ударів ЗСУ по районах біля окупованого Севастополя та на мосту Чонгар у Криму, які, на думку деяких джерел, можуть "безвідповідально сіяти паніку".

Сумнозвісний проросійський український блогер, який підтримує Кремль, додатково звинуватив одного з критично налаштованих "воєнкорів" у крадіжці краудсорсингових зборів, призначених для російських сил.

В Інституті вивчення війни зазначають, що обидві ці конкретні критичні статті привернули значну увагу інших провоєнних російських коментаторів, багато з яких підтримали критичні канали, які зазнали атак за повідомлення про удари по Криму.

Один "воєнкор" заявив, що вся проблема полягає в публікації фото ймовірних українських ударів по об'єктах в окупованому Криму, при цьому наголосив, що оригінальні зображення взяті з українських каналів Telegram.

Інший відомий російський блогер заявив, що суперечка про розміщення зображень наслідків ударів у Криму стала настільки напруженою, що привернула увагу кримського управління ФСБ і так званого голови кримської окупаційної "адміністрації" Сергія Аксьонова, ймовірно, тому, що ці структури зацікавлені у запобіганні паніки на півострові.

Суперечка навколо цих двох "воєнкорів", поряд із супутніми звинуваченнями, свідчить про те, що питання про удари по Криму є "явно невралгічною точкою у воєнному російському інформаційному просторі", йдеться у звіті.

Аналітики ISW нагадали, що раніше, після очевидного удару ЗСУ по мосту Чонгар 29 липня, переважна більшість російських блогерів зберігала мовчання, а кілька обраних каналів просто репостили зображення завданих збитків у наступні дні.

За оцінкою експертів, відсутність дискусії серед "воєнкорів" після ударів по Чонгарському мосту припускає, що Кремль, можливо, офіційно наказав блогерам мовчати про кримські удари. Що ще раз підтверджує попередню оцінку ISW та підкреслює той факт, що висвітлення подій на півострові створило значну напруженість у російському інформаційному просторі.

"Російська влада, у тому числі кримська окупаційна "адміністрація", кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їх наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення і поставить під сумнів здатність РФ для ефективного захисту своєї окупованої території", - зазначається у публікації.

Ключові висновки:

Вищі ешелони російського військового командування, можливо, наказали блогерам зберігати мовчання про проблеми, у яких можна звинуватити військове командування РФ.

У ніч з 1 на 2 серпня Росія завдала ударів БПЛА, внаслідок якого було знищено портову інфраструктуру в Одеській області, у тому числі 40 000 тонн зерна.

Командувач Повітряно-десантними військами РФ генерал-полковник Михайло Теплинський оголосив про формування до двох нових полків ВДВ та відтворення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року. Заява Теплинського свідчить про те, що він зберігає свою позицію, і про публічну підтримку Міноборони РФ після чуток про його арешт, можливо, внаслідок його зв'язку з ПВК "Вагнера", у середині липня.

2 серпня Міноборони РФ офіційно передало зброю та транспортні засоби Силам територіальної оборони Бєлгородської та Курської областей, перерозподіливши звичайні військові засоби в рамках зусиль Кремля щодо неухильного розширення можливостей внутрішньої безпеки Росії після збройного заколоту "вагнерівців" 24 червня.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, 2 серпня просунулися в районі Бахмута.

Війська РФ вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, в районі Кремінної, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - Донецьк.

Російські громадяни все частіше здійснюють напади на військкомати по всій РФ у результаті, як стверджують російські джерела, цілеспрямованих шахрайських дзвінків.

Російський диктатор Володимир Путін просував кремлівський наратив про "Новоросію", і 2 серпня оголосив про ініціативи уряду щодо забезпечення книг окупованих територій України.

Атаки на Чонгарський міст та вибухи у Криму

Зазначимо, що останнім часом вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали звичним явищем. Так, наприклад, 2 серпня на півострові сталися сильні вибухи, через що російські загарбники перекрили рух Керченським мостом. Про "бавовни" повідомляли у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

Нагадаємо, що 1 серпня у Севастополі також повідомляли про вибух. Він був настільки потужним, що його чули навіть у Бахчисараї, розташованому за 30 км від міста.

Також повідомлялося, що 29 липня Сили оборони України здійснили другу успішну атаку по Чонгарському мосту (перша була 22 червня).

При цьому херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття ППО української атаки на залізницю в Чонгарі, куди "летіло 12 ракет Storm Shadow", проте знімки розбитих шляхів, що з'явилися пізніше, свідчать про зворотне.

Як зазначив у розмові з РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, ЗСУ продовжують виконувати філігранну роботу та підривати логістику ворога, і незабаром Крим може перетворитися на "острів".