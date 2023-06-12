ISW: у РФ намагаються применшити значення прориву ЗСУ лінії оборони і деокупацію територій

Просування ЗСУ на трьох ділянках фронту

Воїни ЗСУ провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, і 10 та 11 червня зайняли певну територію.

За словами заступниці глави Міноборони України Анни Маляр, військові ведуть наступальні операції у районі Бахмута.

Тим часом російські джерела повідомляють про продовження ЗСУ наземних атак на північному та південному флангах міста.

Визволення населених пунктів

Геолокаційні кадри і російські джерела показали, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у ході наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки в західній частині Донецької області.

Російські джерела повідомили, що бійці ЗСУ продовжували наступ на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, й українські військові досягли успіхів у цьому районі.

Українські сили візуально підтвердили наступ у західній частині Донецької області та Запорізької області, що підтвердили і російські джерела, проте спробували це применшити.

Заступниця міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 300-1500 метрів на півдні країни. Вона та інші українські та російські джерела повідомили, що в період з 10 по 11 червня Сили оборони досягли успіхів на південь від Великої Новосілки, у тому числі звільнили Макарівку, Ненудне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Що вигадали пропагандисти РФ для "виправдань"

Деякі російські джерела повідомили, що бої продовжуються в "сірій зоні" або оспорюваних районах, або що ЗСУ діють у районах, які війська РФ "не повністю окупували" до українських атак у південних регіонах.

Російські джерела, ймовірно, називають територіальне просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українськими військами оборонних рубежів окупантів, йдеться у звіті аналітиків.

Також в ISW зазначають, що ЗСУ звільнили кілька населених пунктів, але "говорити про український "прорив" поки що передчасно".

Ключові висновки

Заступниця міністра оборони України Анна Маляр заявила, що російські війська перекидають свої найбоєздатніші частини з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький напрямки.

У ніч із 10 на 11 червня РФ завдала обмеженої серії ударів безпілотниками по прикордонних районах на сході України.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин охарактеризував план Міноборони РФ оформити до 1 липня "добровольчі формування" як напад на нього та своїх найманців.

Україна і РФ провели обмін військовополоненими практично один до одного.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута та на лінії Авдіївка - Донецьк.

Станом на 10 червня Сили оборони України зміцнили позиції поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та на заході Запорізької області.

Російські блогери заявили, що дощ на фронті у Запорізькій області може уповільнити операції українських військ найближчими днями.

Повідомляється, що в Чечені сформували два нових полки: "Ахмат-Росія" та "Ахмат-Чечня", оснащених наявною у продажу китайською бронетехнікою.

Диверсанти, у тому числі, як повідомляється, українські партизани, здійснили два окремі вибухи саморобних вибухових пристроїв на залізницях в окупованих Криму та частині Херсонської області.

Визволення ЗСУ населених пунктів

Сухопутні війська ЗСУ 11 червня офіційно підтвердили звільнення н.п. Благодатне від російських окупантів.

Як розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, операція з деокупації населеного пункту була успішною у взаємодії з іншими підрозділами.

Пізніше в неділю 7-й окремий батальйон АРЕЙ УДА повідомив про звільнення населеного пункту Нескучне. Того ж дня увечері заступниця голови Міноборони Анна Маляр також заявила, що наші військові звільнили н.п. Макарівка Донецької області.