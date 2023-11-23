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В ISW прокоментували можливу передачу Іраном Росії ракет та баражуючих бомб

Фото: Іран передає РФ баражуючі бомби та може почати постачання ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран постачає Росії баражуючи бомби різного типу, а також може передати балістичні ракети малої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Питання про можливу передачу Іраном ракет для Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed, а нещодавно почали з'являтися повідомлення про можливі постачання від Тегерана ракет для Москви.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет.

Крім того, нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.

А днями представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.

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ІранРосійська Федераціяракети