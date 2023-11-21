Іран готується надати Росії балістичні ракети, - Білий дім

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Іран може передати РФ балістичні ракети

Видання пише, що роль Росії в можливій передачі системи ППО "Хезболлі" відображає триваючі стосунки Москви в галузі озброєнь із Тегераном і його довіреними особами, які тільки зміцнилися відтоді, як РФ вторглася в Україну.

"США також стурбовані тим, що Іран готується надати Росії балістичні ракети", - сказав Кірбі.

Раніше Тегеран продемонстрував їх міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час його візиту у вересні. Тоді йшлося про ракети малої дальності Ababil і Fateh-110.

Також Кірбі зазначив, що Іран уже постачає Росії безпілотні літальні апарати або дрони, керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси.

РФ через ПВК "Вагнера" може допомогти Хезболлі або Ірану

Білий дім у вівторок опублікував нещодавно розсекречені розвідувальні дані, які підтверджують, що російська ПВК "Вагнера" готується надати засоби протиповітряної оборони "або Хезболлі, або Ірану".

За словами Кірбі, "вагнерівці" готувалися надати цей потенціал за вказівкою російського уряду.

"Ми будемо уважно стежити за тим, чи постачає ПВК "Вагнера" військову техніку Хезболлі або Ірану", - сказав Кірбі.

Також він додав, що США готові використовувати антитерористичні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі перевезення.

Питання про можливу передачу Іраном ракет для Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed, а нещодавно почали з'являтися повідомлення про можливі постачання від Тегерана ракет для Москви.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет.

Крім того, нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.