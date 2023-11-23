В ISW прокомментировали возможную передачу Ираном России ракет и баражирующих бомб

Иран поставляет России баражирующие бомбы разного типа, а также может передать баллистические ракеты малой дальности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed, а недавно начали появляться сообщения о возможных поставках от Тегерана ракет для Москвы.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет.
Кроме того, недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.
На днях представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.
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