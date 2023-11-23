В ISW прокомментировали возможную передачу Ираном России ракет и баражирующих бомб

Вопрос о возможной передаче Ираном ракет для России

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed, а недавно начали появляться сообщения о возможных поставках от Тегерана ракет для Москвы.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) допустили возможность договоренности России и Ирана о передаче ракет.

Кроме того, недавно директор израильской разведки Моссада Дэвид Барнеа заявил о том, что Иран намерен передать России ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

На днях представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены тем, что Иран готовится передать РФ баллистические ракеты.

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