В ISW проаналізували успіх ЗСУ під час наступу на кількох напрямках

Сили оборони України досягли певних успіхів у ході наступальних дій на низці напрямків у різних областях.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Просування ЗСУ

Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту, і 19 червня досягли успіхів.

Російський "воєнкор" повідомив, що 19 червня бійці ЗСУ продовжували атаки на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за останній тиждень Сили оборони на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до 7 кілометрів та звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької та заході Запорізької областей.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Наступальні дії ЗСУ на Запорізькому напрямі

Кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що ЗСУ звільнили П'ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області.

Військові блогери також повідомляли про бої на південь та південний захід від Оріхова протягом дня 19 червня.

У міністерстві оборони Великої Британії 19 червня оцінили, що РФ, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на Запорізький та Бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії ЗСУ за останні 10 днів.

Ключові висновки

19 червня РФ завдала безпілотних та ракетних ударів по півдні України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що китайський уряд підтвердив, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги РФ для використання в Україні.

Американський оборонний виробник Lockheed Martin заявив, що готовий допомогти Україні в експлуатації та обслуговуванні винищувачів Lockheed F-16, якщо країни НАТО погодяться направити їх до України.

Пов'язаний з Кремлем російський технологічний гігант "Яндекс" заявив, що міжнародні санкції проти РФ завадили компанії надати ФСБ дані користувача відповідно до російського закону про безпеку, що призвело до значного штрафу.

Війська РФ закріпилися в районі Куп'янська і продовжували наступ на рубежі Сватове - Кремінна.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції, тоді як російські сили проводили обмежені наземні атаки в районі Бахмута.

Російські та українські війська провели обмежені атаки на лінії Авдіївка - Донецьк і досягли незначних успіхів.

Українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької та Східної Запорізької областей.

ЗСУ провели обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

Російська ПВК "Вагнера" продовжує зусилля щодо розширення кадрового резерву після значних втрат в Україні.

Російські джерела стверджують, що в окупованому Криму в Сімферополі вибухнула машина, де знаходився окупаційний "чиновник" Запорізької області.

Контрнаступ українських військ

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, 19 червня у Міноборони підтвердили деокупацію села П'ятихатки у Запорізькій області.

За даними агентства Reuters, українське військове керівництво задіяло у контрнаступі 3 із 12 підготовлених бригад. У зв'язку із цим, зазначають журналісти, можна вважати, що основна битва ще попереду.

Додамо, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, контрнаступ ЗСУ йде за чітко продуманим планом.