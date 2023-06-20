В ISW проанализировали успех ВСУ в ходе наступления на ряде направлений

Силы обороны Украины добились определенных успехов в ходе наступательных действий на ряде направлений в разных областях.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Продвижение ВСУ

Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта, и 19 июня добились успехов.

Российский "военкор" сообщил, что 19 июня бойцы ВСУ продолжали атаки к северо-западу, северо-востоку и юго-западу от Бахмута, и утверждал, что украинские войска продвинулись в районе Краснополивки (ок. 12 км к северо-востоку от Бахмута).

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, за последнюю неделю Силы обороны на Таврическом (Запорожском) направлении продвинулись до 7 километров и освободили 113 квадратных километров территории, в том числе 8 населенных пунктов на западе Донецкой и западе Запорожской областей.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские войска атаковали южнее Большой Новоселки на западе Донецкой области.

Наступательные действия ВСУ на Запорожском направлении

Кадры с геолокацией, опубликованные 19 июня, подтверждают, что ВСУ освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

Военные блогеры также сообщали о боях к югу и юго-западу от Орехова в течение дня 19 июня.

В министерстве обороны Великобритании 19 июня оценили, что РФ, вероятно, перебросила значительные части Днепровской группировки войск с восточного (левого) берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ за последние 10 дней.

Ключевые выводы

19 июня РФ нанесла беспилотные и ракетные удары по югу Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что китайское правительство подтвердило, что оно не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь РФ для использования в Украине.

Американский оборонный производитель Lockheed Martin заявил, что готов помочь Украине в эксплуатации и обслуживании истребителей Lockheed F-16, если страны НАТО согласятся направить их в Украину.

Связанный с Кремлем российский технологический гигант "Яндекс" заявил, что международные санкции против РФ помешали компании предоставить ФСБ пользовательские данные в соответствии с российским законом о безопасности, что привело к значительному штрафу.

Войска РФ закрепились в районе Купянска и продолжали наступление на рубеже Сватово - Кременная.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские силы проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Российские и украинские войска провели ограниченные атаки на линии Авдеевка - Донецк и добились незначительных успехов.

Украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной частью Донецкой и восточной Запорожской областями.

ВСУ провели ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.

Российская ЧВК "Вагнера" продолжает усилия по расширению кадрового резерва после значительных потерь в Украине.

Российские источники утверждают, что в оккупированном Крыму в Симферополе взорвалась машина, в которой находился оккупационный "чиновник" Запорожской области.

Контрнаступление украинских войск

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, 19 июня в Минобороны подтвердили деоккупацию села Пятихатки в Запорожской области.

По данным агентства Reuters, украинское военное руководство задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад. В связи с этим, отмечают журналисты, можно считать, что основная битва еще впереди.

Добавим, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, контрнаступление ВСУ идет по четко продуманному плану.