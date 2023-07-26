Асиметричний градієнт виснаження: в ISW висловилися про особливості контрнаступу ЗСУ

Українські військові продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту і просунулися вперед, а в районі Бахмута також досягли тактично важливих успіхів. При цьому ЗСУ під час своїх операцій суттєво виснажують сили російських окупантів.

Експерти зазначають, що на кадрах з геолокацією, опублікованих 25 липня, видно, що Сили оборони України досягли тактично важливих успіхів на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бійці вели наступальні операції на:

Бахмутському,

Мелітопольському (захід Запорізької області)

та Бердянському (прикордонний район Запорізької та Донецької областей) напрямках.

Українські джерела повідомляли, що наші військові просунулися на 750 метрів у напрямку Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські джерела стверджували, що ЗСУ трохи просунулися на захід від Оріхова.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська зазнають втрат в особовому складі у 8 разів більше, ніж українські у районі Бахмута, та у 5,3 раза більше на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

В ISW звертають увагу на свої оцінки, що українські контрнаступальні операції "спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську робочу силу" за рахунок повільніших темпів територіальних просувань та звільнень земель при поступовому виснаженні у Росармії живої сили та техніки.

Ключові висновки:

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, висловлював стурбованість потенційними загрозами, які можуть представляти ПВК "Вагнера" та її засновник Євген Пригожин під час імпровізованого дводенного продовження візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Санкт-Петербурга. Лукашенко, ймовірно, намагається використати свою владу над "вагнерівцями", щоб домогтися поступок від Путіна.

Керівництво РФ намагається пом'якшити вакуум безпеки, що утворився після відходу ПВК "Вагнера" шляхом створення формалізованих, але децентралізованих військових "підприємств" на базі суб'єктів федерації (регіонів).

РФ у ніч проти 25 липня завдала ще однієї серії ударів безпілотниками "Шахед" по тилових районах в Україні.

"Клуб розгніваних патріотів" продовжує спроби представити військового злочинця та колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) "опозиціонером" і, можливо, намагається звернутися до Путіна за допомогою риторики про незаконність арешту Гіркіна.

За повідомленнями, Путін та Кремль не змогли оперативно відреагувати на заколот "вагнерівців" 24 червня, залишивши місцевим російським чиновникам можливість приймати рішення щодо наступу найманців на Москву.

Війська РФ вели наступальні операції в районі Сватове, Кремінна, районі Бахмута, районі Авдіївка - Донецьк, у районі кордону Запорізької та Донецької областей, а також заявляли про наступ у районі Сватове, Кремінна та Бахмут.

ЗСУ вели наступальні дії в районі Кремінної, районі Бахмута, районі Авдіївка - Донецьк, уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, на заході Запорізької області, і просувалися в районі Бахмута, на окремих ділянках уздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, на захід від Оріхова.

Представники американської розвідки попередили 25 липня, що російські поставки безпілотників різко зростуть в результаті триваючого двостороннього російсько-іранського співробітництва.

Російські офіційні особи продовжують зусилля щодо усунення юридичних невідповідностей у рамках "приєднання" окупованих територій України.

Ситуація на фронтах та контрнаступальні дії ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні за 25 липня поінформували, що наші бійці продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Крім того, військові ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Додамо, що нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну. Зазначимо також, що українські військові спростували один із постулатів військової науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.