Асимметричный градиент истощения: в ISW высказались об особенностях контрнаступления ВСУ

Украинские военные продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов. При этом ВСУ в ходе своих операции существенно истощают силы российских оккупантов.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Эксперты отмечают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, видно, что Силы обороны Украины добились тактически важных успехов южнее Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы вели наступательные операции на6

Бахмутском,

Мелитопольском (запад Запорожской области)

и Бердянском (пограничный район Запорожской и Донецкой областей) направлениях.

Украинские источники сообщали, что наши военные продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от Орехова.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские войска несут потери в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, и в 5,3 раза больше на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

В ISW обращают внимание на свои оценки, что украинские контрнаступательные операции "направлены на создание асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу" за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель, при постепенном истощении у Росармии живой силы и техники.

Ключевые выводы:

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему выражал обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут представлять ЧВК "Вагнера" и ее основатель Евгений Пригожин во время импровизированного двухдневного продления визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. Лукашенко, вероятно, пытается использовать свою власть над "вагнеровцами", чтобы добиться уступок от Путина.

Руководство РФ пытается смягчить вакуум безопасности, образовавшийся после ухода ЧВК "Вагнера", путем создания формализованных, но децентрализованных военных "предприятий" на базе субъектов федерации (регионов).

РФ в ночь с 24 на 25 июля нанесла еще одну серию ударов беспилотниками "Шахед" по тыловым районам в Украине.

"Клуб разгневанных патриотов" продолжает попытки представить военного преступника и бывшего российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова) "оппозиционером" и, возможно, пытается обратиться к Путину с помощью риторики о незаконности ареста Гиркина.

По сообщениям, Путин и Кремль не смогли оперативно отреагировать на мятеж "вагнеровцев" 24 июня, оставив местным российским чиновникам возможность принимать решения относительно наступления наемников на Москву.

Войска РФ вели наступательные операции в районе Сватово, Кременная, районе Бахмута, районе Авдеевка - Донецк, в районе границы Запорожской и Донецкой областей, а также заявляли о наступлении в районе Сватово, Кременная и Бахмут.

ВСУ вели наступательные действия в районе Кременной, районе Бахмута, районе Авдеевка - Донецк, вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, на западе Запорожской области, и продвигались в районе Бахмута, на отдельных участках вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, западнее Орехова.

Представители американской разведки предупредили 25 июля, что российские поставки беспилотников резко возрастут в результате продолжающегося двустороннего российско-иранского сотрудничества.

Российские официальные лица продолжают усилия по устранению юридических несоответствий в рамках "присоединения" оккупированных территорий Украины.

Ситуация на фронтах и контрнаступательные действия ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке за 25 июля проинформировали, что наши бойцы продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

Кроме того, военные ВСУ имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Добавим, что недавно заместитель министра обороны Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей освободительной войне. Отметим также, что украинские военные опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.