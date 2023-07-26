Асимметричный градиент истощения: в ISW высказались об особенностях контрнаступления ВСУ
Украинские военные продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов. При этом ВСУ в ходе своих операции существенно истощают силы российских оккупантов.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Эксперты отмечают, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 25 июля, видно, что Силы обороны Украины добились тактически важных успехов южнее Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).
В Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы вели наступательные операции на6
- Бахмутском,
- Мелитопольском (запад Запорожской области)
- и Бердянском (пограничный район Запорожской и Донецкой областей) направлениях.
Украинские источники сообщали, что наши военные продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки), а российские источники утверждали, что ВСУ немного продвинулись к западу от Орехова.
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российские войска несут потери в личном составе в 8 раз больше, чем украинские в районе Бахмута, и в 5,3 раза больше на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
В ISW обращают внимание на свои оценки, что украинские контрнаступательные операции "направлены на создание асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую рабочую силу" за счет более медленных темпов территориальных продвижений и освобождений земель, при постепенном истощении у Росармии живой силы и техники.
Ключевые выводы:
- Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему выражал обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут представлять ЧВК "Вагнера" и ее основатель Евгений Пригожин во время импровизированного двухдневного продления визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург. Лукашенко, вероятно, пытается использовать свою власть над "вагнеровцами", чтобы добиться уступок от Путина.
- Руководство РФ пытается смягчить вакуум безопасности, образовавшийся после ухода ЧВК "Вагнера", путем создания формализованных, но децентрализованных военных "предприятий" на базе субъектов федерации (регионов).
- РФ в ночь с 24 на 25 июля нанесла еще одну серию ударов беспилотниками "Шахед" по тыловым районам в Украине.
- "Клуб разгневанных патриотов" продолжает попытки представить военного преступника и бывшего российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова) "оппозиционером" и, возможно, пытается обратиться к Путину с помощью риторики о незаконности ареста Гиркина.
- По сообщениям, Путин и Кремль не смогли оперативно отреагировать на мятеж "вагнеровцев" 24 июня, оставив местным российским чиновникам возможность принимать решения относительно наступления наемников на Москву.
- Войска РФ вели наступательные операции в районе Сватово, Кременная, районе Бахмута, районе Авдеевка - Донецк, в районе границы Запорожской и Донецкой областей, а также заявляли о наступлении в районе Сватово, Кременная и Бахмут.
- ВСУ вели наступательные действия в районе Кременной, районе Бахмута, районе Авдеевка - Донецк, вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, на западе Запорожской области, и продвигались в районе Бахмута, на отдельных участках вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, западнее Орехова.
- Представители американской разведки предупредили 25 июля, что российские поставки беспилотников резко возрастут в результате продолжающегося двустороннего российско-иранского сотрудничества.
- Российские официальные лица продолжают усилия по устранению юридических несоответствий в рамках "присоединения" оккупированных территорий Украины.
Ситуация на фронтах и контрнаступательные действия ВСУ
В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке за 25 июля проинформировали, что наши бойцы продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.
Кроме того, военные ВСУ имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
Добавим, что недавно заместитель министра обороны Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей освободительной войне. Отметим также, что украинские военные опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.
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