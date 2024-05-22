В ISW пояснили навіщо Росія проводить навчання з ядерною зброєю

Зазначається, що Кремль продовжує бряцати ядерною зброєю в рамках кампанії рефлексивного контролю для впливу на західних політиків, що ухвалюють рішення. Про це свідчать навчання Південного військового округу з використанням ядерної зброї, що почалися напередодні.

Один із прокремлівських блогерів прямо пов'язав навчання зі спробами вплинути на ухвалення рішень на Заході - зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо обмежень на використання Україною західних озброєнь для ураження військових цілей на території Росії.

Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю. Агресор часто використовує ядерне брязкання шаблями, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, і схилити їх до "капітуляції".

"Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, що спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він добровільно вдався до вигідних Росії дій", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність ЗСУ атакувати військові цілі у Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж міжнародного кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.