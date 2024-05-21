В ISW пояснили, навіщо Росія накопичує війська біля кордону з Сумською областю

У звіті посилаються на інформацію заступника командира однієї з бригад ЗСУ, що діє на півночі Харківської області. За його словами, на Сумському напрямку росіяни накопичують війська, зокрема за участю кадирівців. Однак обмежена кількість особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил у цьому районі міжнародного кордону.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 - 10 тисяч осіб.

За даними експерта, це угруповання складається з:

трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків, у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів;

восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів;

одного батальйону повітряно-десантних військ (ПДВ), перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів;

щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

На початку травня Машовець повідомляв, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон повітряно-десантних військ. Один із російських військових блогерів зазначив, що в Курській області перебуває російський 3-й батальйон ПДВ 104-го полку ПДВ (76-ї дивізії ПДВ).

"Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче мінімуму для наступальних операцій, може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту. У разі загрози вторгнення РФ до інших прикордонних зон, що виходять за межі північної частини Харківської області, війська агресора зможуть привернути увагу та зафіксувати ЗСУ в цій зоні", - йдеться у звіті ISW.