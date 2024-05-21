В ISW объяснили, зачем Россия накапливает войска у границы с Сумской областью

Российские войска накапливают ограниченные и недоукомплектованные силы у границы с Сумской областью, чтобы оттянуть подразделения ВСУ в этот район с других направлений линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете ссылаются на информацию заместителя командира одной из бригад ВСУ, которая действует на севере Харьковской области. По его словам, на Сумском направлении россияне накапливают войска, в том числе с участием кадыровцев. Однако ограниченное количество личного состава позволяет предположить, что целью России является оттягивание и закрепление украинских сил в этом районе международной границы.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9 - 10 тысяч человек.
По данным эксперта, эта группировка состоит из:
В начале мая Машовец сообщал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон воздушно-десантных войск. Один из российских военных блогеров отметил, что в Курской области находится российский 3-й батальон ВДВ 104-го полка ВДВ (76-й дивизии ВДВ).
"Даже ограниченная активность России на других участках международной границы ниже минимума для наступательных операций, может привести к оттягиванию подразделений Сил обороны Украины с других участков фронта. В случае угрозы вторжения РФ в другие пограничные зоны, выходящие за пределы северной части Харьковской области, войска агрессора смогут привлечь внимание и зафиксировать ВСУ в этой зоне", - говорится в отчете ISW.
За последние несколько месяцев россияне все чаще обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области из минометов, а также управляемыми авиабомбами (КАБами).
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов не исключил, что после наступления на Харьковском направлении, агрессор реализует мощный удар в направлении Сум.
Захватчики планируют в Сумской области операцию, похожую на ту, которая сейчас проводится в Харьковской области.
Жителям области рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны возле российско-украинской границы.
Эксперты не исключают, что россияне планировали действовать одновременно в Харьковской и Сумской областях.
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