Росіяни мали задум діяти у Сумській області в комплексі з Харківською, - керівник ЦПД

Дії російських окупантів у Сумській області напряму залежать від результатів їх атак у Харківській області. Втім окупантам не вдалось досягти раніше запланованих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрія Коваленка.

"Але у цих діях вони дуже залежні від власних результатів у Харківській області. Наразі в прикордонні Харківської області вони не досягли раніше запланованих цілей. Це прямо впливає на їх плани щодо Сумської області", - повідомив Коваленко.

За його словами, росіяни мали задум діяти у Сумській області в комплексі з Харківською областю.

Як зауважив Коваленко Сили оборони бачать, які угруповування тримає ворог проти Сумської області. Також відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, ворог використовує артилерію, Гради.

Ситуація у Сумській області

Варто зауважити, що війська ЗС РФ посилили обстріли прикордонних районів у Сумській області, б'ють по населених пунктах із різних видів озброєнь.

Як ми повідомляли раніше, у Сумській області через постійні атаки РФ місцевим мешканцям рекомендують виїхати із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивних обстрілів населених пунктів Білопільської громади.

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що після атак по Харківській області окупанти зроблять потужний удар у напрямку Сум.

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