В ISW пояснили, чому спроба Ірану завдати ударів по Ізраїлю "у російському стилі" провалилася

У публікації зазначається, що "пакет" ударів ракетами та безпілотниками був змодельований Іраном за тими, які російські загарбники неодноразово використовували проти України зі значним ефектом.

"Атака завдала більш обмежену шкоду, ніж передбачалося, ймовірно, через те, що іранці недооцінили величезні переваги Ізраїлю в захисті від таких ударів порівняно з Україною", - кажуть експерти.

Також в ISW вважають, що іранці "винесуть уроки з цього удару" та працюватимуть над тим, щоб з часом покращити свої здібності проривати оборону Ізраїлю - "як це робили росіяни під час неодноразових ударів по Україні".

Іранський удар у ніч проти 14 квітня складався з приблизно 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет, йдеться у звіті. Дрони-камікадзе були запущені задовго до того, як були залпи балістичними ракетами, дуже ймовірно, в очікуванні, що вони досягнуть "вікна" протиповітряної оборони Ізраїлю приблизно в той самий час, що й крилаті ракети та БПЛА.

"Такий підхід росіяни неодноразово використовували проти України. Мета такого пакета полягає в тому, щоб повільніші крилаті ракети та безпілотники відволікали й пригнічували протиповітряну оборону, щоб дозволити балістичним ракетам, які набагато важче збити, досягти своїх цілей", - пишуть експерти.

В Інституті вивчення війни заявили, що іранці, швидше за все, не сильно розраховували, що їх крилаті ракети та дрони вразять цілі, але, ймовірно, сподівалися, що це зробить значно більший відсоток балістичних ракет.

Разом з тим лише кілька балістичних ракет із загальної кількості 120 випущених пробили ізраїльську протиповітряну оборону та вдарили поблизу військових баз.

"Українська протиповітряна оборона в середньому перехопила лише близько 46% російських балістичних ракет під час останніх великих ударів. Ймовірно, іранці очікували, що ізраїльські показники будуть вищими, ніж українські, але не перевищуватимуть 90% проти такого великого залпу балістичних ракет - зрештою, росіяни ніколи не запускали близько такої кількості великих балістичних ракет за один удар по Україні", - йдеться у звіті.

Також в ISW пишуть, що протиповітряна оборона ЗСУ часто перехоплює понад 75% російських крилатих ракет і безпілотників, але багато з цих перехоплень "відбувається в рамках зони ППО, яка також займається обороною від балістичних ракет".

"Таким чином, іранці, ймовірно, очікували, що принаймні деякі з їхніх безпілотників і крилатих ракет будуть перешкоджати ізраїльському націлюванню на балістичні ракети, що наближаються, хоча, очевидно, цього не було", - передають аналітики.

Перевага ППО Ізраїлю

Система протиповітряної оборони Ізраїлю має низку очевидних переваг перед українською протиповітряною обороною, але повний зміст деяких із цих переваг міг бути незрозумілим іранським планувальникам ударів, йдеться в публікації ISW.

"Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і союзники Ізраїлю мають набагато більші та надійніші системи протиракетної та протиповітряної оборони, а також запаси перехоплювачів для них, ніж Україна, особливо тому, що Україна вичерпує свої запаси перехоплювачів, очікуючи на відновлення військової допомоги США", - пишуть експерти.

Крім того, Ізраїлю в цьому контексті допомагає те, що країну відділяють від території Ірану від приблизно 1000 кілометрів.

Ізраїль та його союзники використовували цю відстань, щоб перехопити всі безпілотники та крилаті ракети наземного базування за допомогою протиракетної та бойової авіації ще до того, як вони потрапили під зону протиракетної оборони Ізраїлю. Ізраїль та його союзники залучили сотні бойових літаків до цих зусиль. Україні бракує обох цих переваг. Іран також не має доступу до майже гіперзвукових ракет, які Росія використовувала для більш надійного проникнення в українську протиповітряну оборону - принаймні на даний момент", - вважають аналітики.

У публікації також зазначається, що Україна, зокрема, не змогла використати наявну бойову авіацію для масштабного збиття російських дронів та крилатих ракет.

Також в ISW припускають, що Іран "засвоїть додаткові уроки з невдалої атаки" ввечері 13 квітня, які він "зможе використати для здійснення більш успішних атак у майбутньому".

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.