В ISW объяснили, почему попытка Ирана ударить по Израилю "в российском стиле" провалилась

В публикации отмечается, что "пакет" ударов ракетами и беспилотниками был смоделирован Ираном по тем, которые российские захватчики неоднократно использовали против Украины со значительным эффектом.

"Атака нанесла более ограниченный ущерб, чем предполагалось, вероятно, из-за того, что иранцы недооценили огромные преимущества Израиля в защите от таких ударов по сравнению с Украиной", - говорят эксперты.

Также в ISW считают, что иранцы "извлекут уроки из этого удара" и будут работать над тем, чтобы со временем улучшить свои способности прорывать оборону Израиля - "как это делали россияне во время неоднократных ударов по Украине".

Иранский удар в ночь на 14 апреля состоял из примерно 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, говорится в отчете. Дроны-камикадзе были запущены задолго до того, как были проведены залпы баллистическими ракетами, вероятно, в ожидании, что они достигнут "окна" противовоздушной обороны Израиля примерно в то же время, что и крылатые ракеты и БПЛА.

"Такой подход россияне неоднократно использовали против Украины. Цель такого пакета состоит в том, чтобы более медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и подавляли противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые намного труднее сбить, достичь своих целей", - пишут эксперты.

В Институте изучения войны заявили, что иранцы, скорее всего, не сильно рассчитывали, что их крылатые ракеты и дроны поразят цели, но, вероятно, надеялись, что это сделает гораздо больший процент баллистических ракет.

Вместе с тем, лишь несколько баллистических ракет из общего количества 120 выпущенных пробили израильскую противовоздушную оборону и ударили вблизи военных баз.

"Украинская противовоздушная оборона в среднем перехватила лишь около 46% российских баллистических ракет во время последних больших ударов. Вероятно, иранцы ожидали, что израильские показатели будут выше украинских, но не будут превышать 90% против такого большого залпа баллистических ракет - в конце концов, россияне никогда не запускали около такого количества крупных баллистических ракет за один удар по Украине", - говорится в отчете.

Также в ISW пишут, что противовоздушная оборона ВСУ часто перехватывает более 75% российских крылатых ракет и беспилотников, но многие из этих перехватов "происходят в рамках зоны ПВО, также занимающейся обороной от баллистических ракет".

"Таким образом, иранцы, вероятно, ожидали, что по крайней мере некоторые из их беспилотников и крылатых ракет будут препятствовать израильской нацеливанию на приближающиеся баллистические ракеты, хотя, очевидно, этого не было", - передают аналитики.

Преимущество ПВО Израиля

Система противовоздушной обороны Израиля имеет ряд очевидных преимуществ перед украинской противовоздушной обороной, но полное содержание некоторых из этих преимуществ могло быть непонятным иранским планировщикам ударов, говорится в публикации ISW.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и союзники Израиля имеют гораздо большие и надежные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также запасы перехватчиков для них, чем Украина, особенно потому, что Украина исчерпывает свои запасы перехватчиков, ожидая восстановления военной помощи США", - пишут эксперты.

Кроме того, Израилю в этом контексте помогает то, что страну отделяют от территории Ирана примерно от 1000 километров.

Израиль и его союзники использовали это расстояние для перехвата всех беспилотников и крылатых ракет наземного базирования с помощью противоракетной и боевой авиации еще до того, как они попали под зону противоракетной обороны Израиля. Израиль и его союзники привлекли сотни боевых самолетов для этих усилий. Украине не хватает обоих этих преимуществ. Иран также не имеет доступа к почти гиперзвуковым ракетам, которые Россия использовала для более надежного проникновения в украинскую противовоздушную оборону - по крайней мере, на данный момент", - считают аналитики.

В публикации также отмечается, что Украина, в частности, не смогла использовать боевую авиацию для масштабного сбивания российских дронов и крылатых ракет.

Также в ISW предполагают, что Иран "усвоит дополнительные уроки по неудачной атаке" вечером 13 апреля, которые он "сможет использовать для более успешных атак в будущем".

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.