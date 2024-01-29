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В ISW пояснили, чому РФ намагається створити умови для дестабілізації ситуації у Молдові

Фото: РФ намагається створити умови для дестабілізації ситуації у Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Константин Широкун

Кремлівські чиновники намагаються створювати інформаційні умови для дестабілізації політичної ситуації в Молдові, ймовірно, з метою запобігання інтеграції Молдови до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики відзначають, що Росія незабаром може висунути претензії проти Молдови, які будуть пов'язані нібито з небажанням порозумітися з Придністров'ям.

Експерти ISW пояснили, що Кремль таким чином, швидше за все, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові і готовий для цього використати привід захисту своїх "співвітчизників за кордоном" та "Російського світу" – концепції, заснованої на розпливчастих визначеннях етнічних росіян різних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію чи зусилля щодо дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають у небезпеці через передбачувану відмову Молдови від процесу придністровського врегулювання.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія підкуповує виборців, які пройшли в листопаді на місцевих виборах.

Крім того, Кишинів намагається боротися із російською пропагандою. У жовтні 2023 року в Молдові заблоковано доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ. Після цього та інших кроків проросійська партія "Шор" організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Маї Санду. Внаслідок цього Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

У січні Санду також зазначала, що ризики з боку РФ через спроби повалити уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

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