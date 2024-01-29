В ISW объяснили, почему РФ пытается создать условия для дестабилизации ситуации в Молдове

Аналитики отмечают, что Россия в скором времени может выдвинуть претензии против Молдовы, которые будут связаны якобы с нежеланием находить общий язык с Приднестровьем.

Эксперты ISW объяснили, что Кремль таким образом, скорее всего, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове и готов для этого использовать предлог защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" – концепции, основанной на расплывчатых определениях этнических русских в разных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за предполагаемого отказа Молдовы от процесса приднестровского урегулирования.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает прошедших в ноябре избирателей на местных выборах.

Кроме того, Кишинев пытается сражаться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокирован доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ. После этого и других шагов пророссийская партия "Шор" организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В результате Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

В январе Санду также отмечала, что риски со стороны РФ из-за попыток свергнуть правительство в Кишиневе никуда не делись. Ожидается, что весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя режим в Приднестровье.