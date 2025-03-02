В ISW пояснили, чим загрожує можливе припинення допомоги США для України
Припинення Сполученими Штатами допомоги Україні посилить вплив у світі союзників проросійського блоку і дозволить їм диктувати Вашингтону межі взаємодії з іншими країнами. Також це призведе до загального обмеження впливу США у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики відомства переконані, що згортання допомоги Україні може призвести до зменшення впливу Сполучених Штатів у світі та підбадьорити їхніх супротивників.
Росія, Іран, Північна Корея та Китайська Народна Республіка (КНР) сформували блок, спрямований на перемогу над США та їхніми союзниками по всьому світу, і наразі випробовують межі відданості Вашингтона своїм союзникам у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
В ISW зазначили, що наприкінці лютого 2025 року президент Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що КНР і Росія - "справжні друзі", яких "не можна відштовхнути" одне від одного, на яких не зможе вплинути "жодна третя сторона".
В Інституті також нагадали, що з початку повномасштабної війни, Росія уклала двосторонні угоди про всеосяжне стратегічне партнерство з КНР у травні 2023 року, Північною Кореєю в жовтні 2024 року та Іраном у січні 2025 року.
Аналітики відомства зазначили, що Путін продовжує покладатися на іранські безпілотники та північнокорейські балістичні ракети і війська у своїй війні проти України. Допомога США є демонстрацією прихильності до захисту демократій від нинішньої і майбутньої агресії в усьому світі, включаючи, але не обмежуючись Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю і Тайванем.
З огляду на ситуацію, в Інституті переконані, що очолюваний Росією блок, імовірно, розглядатиме відмову від України як показник того, що Сполучені Штати відмовляться від інших своїх союзників, і буде намагатися перевірити межі американських зобов'язань у всьому світі.
"Очолюваний Росією блок шукає розбіжності між США та їхніми союзниками, які легко використати для послаблення й ізоляції Америки на світовій арені. Це дозволить супротивникам піднятися і диктувати, де і як Сполучені Штати можуть взаємодіяти зі світом. Скорочення американської допомоги Україні прямо відповідає цілям цих супротивників та є кроком до обмеження впливу США у світі", - зазначили в ISW.
Ключові висновки
В Інституті вивчення війни також перерахували ключові висновки з огляду на актуальну політичною та воєнну ситуацію. Так, у відомстві констатують, що:
- Скорочення нинішнього потоку допомоги Україні безпосередньо підірвало б заявлену президентом Дональдом Трампом мету досягнення сталого миру;
- Українські сили, які отримали суттєву військову допомогу США, завдають непосильних втрат російським військам, утримуючи їх на незначних здобутках територій. Ця ситуація в поєднанні з серйозними викликами, з якими Росія зіткнеться у 2025 році, дає США серйозний важіль впливу на мирні переговори. Призупинення поточної американської військової допомоги Україні, дозволить президенту Володимиру Путіну продовжувати підвищувати свої вимоги та підживлювати його переконання, що він може досягти повної перемоги через війну;
- Головною перешкодою для тривалої мирної угоди щодо України залишається Путін, а не президент України Володимир Зеленський;
- Кремль розпочав ще одну інформаційну спробу, спрямовану на те, щоб перешкодити додатковій військовій допомозі США та Європи Україні, стверджуючи, що Росія виграла війну в Україні.
Резонансний візит Зеленського до США
У п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтону для підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
Однак під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому за присутності ЗМІ, між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом виникла емоційна словесна перепалка.
Американські лідери звинуватили Зеленського у неготовності до мирних переговорів та припинення війни і вимагали "подякувати США" за три роки фінансової та військової підтримки України.
Після резонансних переговорів, Зеленський достроково покинув Білий дім, угода про природні копалини підписана не була.
1 березня американські ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає можливість повного припинення Україні військової допомоги з боку США.
Адміністрація Трампа може припинити усі види фінансування для військових потреб, обмін розвідданими, підготовку українських військових та пілотів, а також діяльність центру управління міжнародною допомогою на американській базі "Рамштайн" у Німеччині.
Водночас, CNN запевняє, що ризики тотального припинення допомоги Україні з боку США відсутні.
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