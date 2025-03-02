В ISW пояснили, чим загрожує можливе припинення допомоги США для України

Припинення Сполученими Штатами допомоги Україні посилить вплив у світі союзників проросійського блоку і дозволить їм диктувати Вашингтону межі взаємодії з іншими країнами. Також це призведе до загального обмеження впливу США у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відомства переконані, що згортання допомоги Україні може призвести до зменшення впливу Сполучених Штатів у світі та підбадьорити їхніх супротивників.

Росія, Іран, Північна Корея та Китайська Народна Республіка (КНР) сформували блок, спрямований на перемогу над США та їхніми союзниками по всьому світу, і наразі випробовують межі відданості Вашингтона своїм союзникам у Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

В ISW зазначили, що наприкінці лютого 2025 року президент Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що КНР і Росія - "справжні друзі", яких "не можна відштовхнути" одне від одного, на яких не зможе вплинути "жодна третя сторона".

В Інституті також нагадали, що з початку повномасштабної війни, Росія уклала двосторонні угоди про всеосяжне стратегічне партнерство з КНР у травні 2023 року, Північною Кореєю в жовтні 2024 року та Іраном у січні 2025 року.

Аналітики відомства зазначили, що Путін продовжує покладатися на іранські безпілотники та північнокорейські балістичні ракети і війська у своїй війні проти України. Допомога США є демонстрацією прихильності до захисту демократій від нинішньої і майбутньої агресії в усьому світі, включаючи, але не обмежуючись Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю і Тайванем.

З огляду на ситуацію, в Інституті переконані, що очолюваний Росією блок, імовірно, розглядатиме відмову від України як показник того, що Сполучені Штати відмовляться від інших своїх союзників, і буде намагатися перевірити межі американських зобов'язань у всьому світі.

"Очолюваний Росією блок шукає розбіжності між США та їхніми союзниками, які легко використати для послаблення й ізоляції Америки на світовій арені. Це дозволить супротивникам піднятися і диктувати, де і як Сполучені Штати можуть взаємодіяти зі світом. Скорочення американської допомоги Україні прямо відповідає цілям цих супротивників та є кроком до обмеження впливу США у світі", - зазначили в ISW.

Ключові висновки

В Інституті вивчення війни також перерахували ключові висновки з огляду на актуальну політичною та воєнну ситуацію. Так, у відомстві констатують, що: