В ISW объяснили, чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины
Прекращение Соединенными Штатами помощи Украине усилит влияние в мире союзников пророссийского блока и позволит им диктовать Вашингтону границы взаимодействия с другими странами. Также это приведет к общему ограничению влияния США в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики ведомства убеждены, что сворачивание помощи Украине может привести к уменьшению влияния Соединенных Штатов в мире и подбодрить их противников.
Россия, Иран, Северная Корея и Китайская Народная Республика (КНР) сформировали блок, направленный на победу над США и их союзниками по всему миру, и сейчас испытывают пределы преданности Вашингтона своим союзникам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ISW отметили, что в конце февраля 2025 года президент Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что КНР и Россия - "настоящие друзья", которых "нельзя оттолкнуть" друг от друга, на которых не сможет повлиять "ни одна третья сторона".
В Институте также напомнили, что с начала полномасштабной войны, Россия заключила двусторонние соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНР в мае 2023 года, Северной Кореей в октябре 2024 года и Ираном в январе 2025 года.
Аналитики ведомства отметили, что Путин продолжает полагаться на иранские беспилотники и северокорейские баллистические ракеты и войска в своей войне против Украины. Помощь США является демонстрацией приверженности к защите демократий от нынешней и будущей агрессии во всем мире, включая, но не ограничиваясь Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.
Учитывая ситуацию, в Институте убеждены, что возглавляемый Россией блок, вероятно, будет рассматривать отказ от Украины как показатель того, что Соединенные Штаты откажутся от других своих союзников, и будет пытаться проверить границы американских обязательств во всем мире.
"Возглавляемый Россией блок ищет разногласия между США и их союзниками, которые легко использовать для ослабления и изоляции Америки на мировой арене. Это позволит противникам подняться и диктовать, где и как Соединенные Штаты могут взаимодействовать с миром. Сокращение американской помощи Украине прямо соответствует целям этих противников и является шагом к ограничению влияния США в мире", - отметили в ISW.
Ключевые выводы
В Институте изучения войны также перечислили ключевые выводы, учитывая актуальную политическую и военную ситуацию. Так, в ведомстве констатируют, что:
- Сокращение нынешнего потока помощи Украине непосредственно подорвало бы заявленную президентом Дональдом Трампом цель достижения устойчивого мира;
- Украинские силы, которые получили существенную военную помощь США, наносят непосильные потери российским войскам, удерживая их на незначительных достижениях территорий. Эта ситуация в сочетании с серьезными вызовами, с которыми Россия столкнется в 2025 году, дает США серьезный рычаг влияния на мирные переговоры. Приостановление текущей американской военной помощи Украине, позволит президенту Владимиру Путину продолжать повышать свои требования и подпитывать его убеждение, что он может достичь полной победы через войну;
- Главным препятствием для длительного мирного соглашения по Украине остается Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский;
- Кремль начал еще одну информационную попытку, направленную на то, чтобы помешать дополнительной военной помощи США и Европы Украине, утверждая, что Россия выиграла войну в Украине.
Резонансный визит Зеленского в США
В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Однако во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в присутствии СМИ, между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла эмоциональная словесная перепалка.
Американские лидеры обвинили Зеленского в неготовности к мирным переговорам и прекращению войны и требовали "поблагодарить США" за три года финансовой и военной поддержки Украины.
После резонансных переговоров, Зеленский досрочно покинул Белый дом, соглашение о природных ископаемых подписано не было.
1 марта американские СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения Украине военной помощи со стороны США.
Администрация Трампа может прекратить все виды финансирования для военных нужд, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также деятельность центра управления международной помощью на американской базе "Рамштайн" в Германии.
В то же время, CNN уверяет, что риски тотального прекращения помощи отсутствуют.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.