В ISW объяснили, чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины

Прекращение Соединенными Штатами помощи Украине усилит влияние в мире союзников пророссийского блока и позволит им диктовать Вашингтону границы взаимодействия с другими странами. Также это приведет к общему ограничению влияния США в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ведомства убеждены, что сворачивание помощи Украине может привести к уменьшению влияния Соединенных Штатов в мире и подбодрить их противников.

Россия, Иран, Северная Корея и Китайская Народная Республика (КНР) сформировали блок, направленный на победу над США и их союзниками по всему миру, и сейчас испытывают пределы преданности Вашингтона своим союзникам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В ISW отметили, что в конце февраля 2025 года президент Китая Си Цзиньпин во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что КНР и Россия - "настоящие друзья", которых "нельзя оттолкнуть" друг от друга, на которых не сможет повлиять "ни одна третья сторона".

В Институте также напомнили, что с начала полномасштабной войны, Россия заключила двусторонние соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНР в мае 2023 года, Северной Кореей в октябре 2024 года и Ираном в январе 2025 года.

Аналитики ведомства отметили, что Путин продолжает полагаться на иранские беспилотники и северокорейские баллистические ракеты и войска в своей войне против Украины. Помощь США является демонстрацией приверженности к защите демократий от нынешней и будущей агрессии во всем мире, включая, но не ограничиваясь Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.

Учитывая ситуацию, в Институте убеждены, что возглавляемый Россией блок, вероятно, будет рассматривать отказ от Украины как показатель того, что Соединенные Штаты откажутся от других своих союзников, и будет пытаться проверить границы американских обязательств во всем мире.

"Возглавляемый Россией блок ищет разногласия между США и их союзниками, которые легко использовать для ослабления и изоляции Америки на мировой арене. Это позволит противникам подняться и диктовать, где и как Соединенные Штаты могут взаимодействовать с миром. Сокращение американской помощи Украине прямо соответствует целям этих противников и является шагом к ограничению влияния США в мире", - отметили в ISW.

Ключевые выводы

В Институте изучения войны также перечислили ключевые выводы, учитывая актуальную политическую и военную ситуацию. Так, в ведомстве констатируют, что: