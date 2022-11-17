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ISW: "Повар Путіна" затверджується в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України

Фото: Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує затверджуватися в РФ як центральна фігура серед прихильників війни проти України, переслідуючи власні політичні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять матеріал російського

До слова, раніше Інститут вивчення війни вказував, що засновник ПВК "Вагнер"

"

В ISW переконані, що так звана

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни назвали людей у РФ, від яких дедалі більше стає залежним Путін.

Детальніше про те, який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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