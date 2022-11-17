ISW: "Повар Путина" утверждается в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя свої политические цели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В ISW убеждены, что так называемая

Напомним, в Институте изучения войны назвали людей в РФ, от которых все больше становится зависим Путин.

Детальнее о том, какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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