Аналітики ISW назвали людей у РФ, від яких дедалі більше стає залежним Путін

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров залишаються самостійними фігурами через залежність президента РФ Володимира Путіна від їхніх сил у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Російська провоєнна фракція силовиків посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та на окупованій території України, а не виключно для перемоги у війні", - зазначили аналітики.

У звіті ISW вказується, що Пригожин підтвердив 6 листопада, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами збройних сил Росії.

Він докладає зусиль для зміцнення своєї незалежної влади, підкреслюючи, що російські чиновники повинні покласти на регіональний бізнес відповідальність за забезпечення ополчення.

"Його виступи в ЗМІ зафіксували ту саму ідею співпраці між російським урядом і бізнесом, що, ймовірно, вказує на те, що він намагається розширити свою владну базу, орієнтовану на "Вагнер", у Росії, одночасно підриваючи об’єднані російські операції в Україні", - припускають фахівці.

В Інституті вивчення війни водночас інформують, що інший член партії "силовиків" - Кадиров - також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну.

Ба більше, в "Українському центрі спротиву" зазначали, що глава Чечні та його польові командири нарощують бізнес-мережі на окупованих територіях.

Аналітики пояснили: "І Пригожин, і Кадиров залишаються самостійними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні".

В ISW також розповіли, що р осійські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які, незважаючи на його неодноразові заперечення, показують, що він створив у суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію.

" Такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії", - наголошують спеціалісти.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни додають, що Пригожин, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, а Центр Українського Опору навіть стверджував, що той мав неофіційну зустріч з головою адміністрації президента РФ Антоном Вайно, під час якої вони нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до вищого військового командування.