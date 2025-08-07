ISW показав оновлені карти боїв: де просунулися ЗСУ та війська РФ

Сумщина

5 та 6 серпня російські війська продовжували наземні атаки на півночі Сумської області, зокрема на північ від міста Суми у напрямку Хотина та на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна активність на Сумському напрямку останнім часом зменшилася, але повністю не припинилася.



Харківська область

Вовчанськ. Геолокаційні дані, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу. Російські так звані "воєнкори" заявляли, що окупанти захопили всю північну частину Вовчанська, включаючи весь агрегатний завод станом на 5 серпня. Проте доказів цього немає.

Також війська РФ атакували на північ від Харкова поблизу Липців та у напрямку Гоптівки, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та у напрямку Синельникового.





Куп'янськ. Ворожі сили атакували відразу в кількох напрямках від Куп'янська та сусідніх населених пунктів.



Схід

Лиманський напрямок. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просувалися на північний схід від Середнього (на північний захід від Лимана).

За словами українських військових, російське командування розгортає непідготовлений особовий склад для проведення фронтальних атак під керівництвом піхоти на Лиманському напрямку, що призводять до значного виснаження з метою виявлення слабких місць в українській обороні.





Сіверський напрямок. За даними аналітиків, російські сили просунулися на південний схід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).





Часів Яр. За даними звіту, українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Часового Яру. Російські війська атакували поблизу самого Часового Яру та поблизу Новомаркового 5 та 6 серпня, але Сили оборони контратакували.





Торецьк. Російські війська могли просунутися на захід від Диліївки. Українське джерело ISW, яке пов'язане з воєнною розвідкою, заявило, що загарбники атакують з кількох напрямків поблизу Торецька та Щербинівки, щоб перекрити логістику ЗСУ.

Покровськ. За геолокаційними кадрами, війська РФ нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Т-0509 Федорівка-Новоекономічне, а поблизу н.п. Чунишино.





Новопавлівський напрямок. Російські війська наступали на саму Новопавлівку, біля Олексіївки, біля Дачного і на Філію, а також і біля Зеленого Гаю, Товстого, Іванівки.

Також загарбники продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Південь

Як зазначається у звіті, 5 та 6 серпня російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Новополя, Темирівки та у напрямку Новоіванівки, а також на схід від Гуляйполя поблизу Зеленого Гаю та Малинівки, але не просунулися вперед.

Попри це, аналітики повідомляють, що російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, зокрема на південь від Степногірська.



