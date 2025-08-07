ISW показал обновленные карты боев: где продвинулись ВСУ и войска РФ

Сумская область

5 и 6 августа российские войска продолжали наземные атаки на севере Сумской области, в частности к северу от города Сумы в направлении Хотина и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российская диверсионно-разведывательная активность на Сумском направлении в последнее время уменьшилась, но полностью не прекратилась.



Харьковская область

Волчанск. Геолокационные данные, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу. Российские так называемые "военкоры" заявляли, что оккупанты захватили всю северную часть Волчанска, включая весь агрегатный завод по состоянию на 5 августа. Однако доказательств этого нет.

Также войска РФ атаковали к северу от Харькова вблизи Липцев и в направлении Гоптовки, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и в направлении Синельниково.





Купянск. Вражеские силы атаковали сразу в нескольких направлениях от Купянска и соседних населенных пунктов.



Восток

Лиманское направление. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на северо-восток от Среднего (на северо-запад от Лимана).

По словам украинских военных, российское командование разворачивает неподготовленный личный состав для проведения фронтальных атак под руководством пехоты на Лиманском направлении, приводящих к значительному истощению с целью выявления слабых мест в украинской обороне.





Северское направление. По данным аналитиков, российские силы продвинулись на юго-восток от Выемки (на юго-восток от Северска).





Часов Яр. По данным отчета, украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра. Российские войска атаковали вблизи самого Часового Яра и вблизи Новомаркового 5 и 6 августа, но Силы обороны контратаковали.





Торецк. Российские войска могли продвинуться на запад от Дилиевки. Украинский источник ISW, связанный с военной разведкой, заявил, что захватчики атакуют с нескольких направлений вблизи Торецка и Щербиновки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

Покровск. По геолокационным кадрам, войска РФ недавно продвинулись вдоль автомагистрали Т-0509 Федоровка-Новоекономичное, а вблизи н.п. Чунишино.





Новопавловское направление. Российские войска наступали на саму Новопавловку, возле Алексеевки, возле Дачного и на Филию, а также и возле Зеленого Гая, Толстого, Ивановки.

Также захватчики продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.

Юг

Как отмечается в отчете, 5 и 6 августа российские войска атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Новополя, Темировки и в направлении Новоивановки, а также на восток от Гуляйполя вблизи Зеленого Гая и Малиновки, но не продвинулись вперед.

Несмотря на это, аналитики сообщают, что российские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области, в частности на юг от Степногорска.

