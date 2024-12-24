В ISW розповіли про терміни виведення Росією військ із Сирії

Головне управління військової розвідки Міноборони України 23 грудня заявило, що росіяни завершили виведення підрозділів зі всіх позицій у внутрішніх районах Сирії та зараз присутні лише на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус.

За даними ISW, востаннє російські війська були помічені на військовій базі Камишли у провінції Хасеке 18 грудня. В Інституті припускають, що за кілька днів після цього російські підрозділи повністю евакуювалися з цієї бази.

"Росія все ще зберігає присутність у прибережній Сирії на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус. Однак візуальні докази та повідомлення з боку Сирії продовжують вказувати на те, що російські війська готуються або до значного скорочення чисельності, або до повного виведення з прибережних районів країни", - зазначають в Інституті.

В ISW також послалися на дані української розвідки, за якими 23 грудня російське вантажне судно, що зламалося в Середземному морі, прямувало до Сирії для евакуації російського обладнання та озброєння з Тартуса.

Крім того, в ГУР Міноборони України повідомили, що Росія і "нова (сирійська) влада", ймовірно, маючи на увазі тимчасовий уряд на чолі з угрупованням "Хайят Тахрір аш-Шам", продовжили переговори та обговорили ймовірні вимоги сирійської сторони, щоб Росія покинула Хмеймім і Тартус не пізніше 20 лютого 2025 року.

В Інституті також послалися на слова помічника президента Росії Юрія Ушакова, який 23 грудня заявив, що Москва контактує з новою владою в Сирії як по дипломатичних, так і по військових каналах.