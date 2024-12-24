В ISW рассказали о сроках вывода Россией войск из Сирии

Главное управление военной разведки Минобороны Украины 23 декабря заявило, что россияне завершили вывод подразделений со всех позиций во внутренних районах Сирии и сейчас присутствуют только на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус.

По данным ISW, последний раз российские войска были замечены на военной базе Камышлы в провинции Хасеке 18 декабря. В Институте предполагают, что через несколько дней после этого российские подразделения полностью эвакуировались с этой базы.

"Россия все еще сохраняет присутствие в прибрежной Сирии на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. Однако визуальные доказательства и сообщения со стороны Сирии продолжают указывать на то, что российские войска готовятся либо к значительному сокращению численности, либо к полному выводу из прибрежных районов страны", - отмечают в Институте.

В ISW также сослались на данные украинской разведки, по которым 23 декабря российское грузовое судно, сломавшееся в Средиземном море, направлялось в Сирию для эвакуации российского оборудования и вооружения из Тартуса.

Кроме того, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия и "новые (сирийские) власти", вероятно, имея в виду временное правительство во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", продолжили переговоры и обсудили вероятные требования сирийской стороны, чтобы Россия покинула Хмеймим и Тартус не позднее 20 февраля 2025 года.

В Институте также сослались на слова помощника президента России Юрия Ушакова, который 23 декабря заявил, что Москва контактирует с новыми властями в Сирии как по дипломатическим, так и по военным каналам.