ISW оцінив російські обіцянки не нападати на ЄС і НАТО

Аналітики звертають увагу на нещодавню заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який заявив про готовність Росії юридично зафіксувати намір не нападати на країни ЄС і НАТО в межах майбутньої резолюції щодо припинення війни проти України.

В ISW нагадують, що подібні зобов’язання Росія вже брала на себе раніше. Зокрема, Будапештський меморандум 1994 року передбачав гарантії поваги до територіальної цілісності України та зобов’язання вживати заходів у разі агресії в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

Аналітики наголошують, що російський президент Володимир Путін неодноразово демонстрував готовність ігнорувати міжнародні угоди та змінювати внутрішнє законодавство заради власних політичних інтересів. Зокрема, у 2020 році в Росії були внесені зміни до конституції, які дозволили Путіну залишатися при владі.

"Те, як Кремль порушує міжнародні домовленості та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок", - підкреслюють в ISW.

У звіті зазначається, що будь-які декларативні гарантії з боку Росії без реальних механізмів стримування не можуть вважатися достатніми для забезпечення довгострокової безпеки України.