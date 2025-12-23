ISW оценил российские обещания не нападать на ЕС и НАТО

Систематическое нарушение Россией норм международного права свидетельствует о необходимости предоставления Украине надежных и действенных гарантий безопасности, которые сделают невозможным возобновление российской агрессии в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW)
Аналитики обращают внимание на недавнее заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который заявил о готовности России юридически зафиксировать намерение не нападать на страны ЕС и НАТО в рамках будущей резолюции о прекращении войны против Украины.
В ISW напоминают, что подобные обязательства Россия уже брала на себя ранее. В частности, Будапештский меморандум 1994 года предусматривал гарантии уважения территориальной целостности Украины и обязательства принимать меры в случае агрессии в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
Аналитики отмечают, что российский президент Владимир Путин неоднократно демонстрировал готовность игнорировать международные соглашения и менять внутреннее законодательство ради собственных политических интересов. В частности, в 2020 году в России были внесены изменения в конституцию, которые позволили Путину оставаться у власти.
"То, как Кремль нарушает международные договоренности и меняет собственную конституцию, демонстрирует ничтожность таких российских обещаний", - подчеркивают в ISW.
В отчете отмечается, что любые декларативные гарантии со стороны России без реальных механизмов сдерживания не могут считаться достаточными для обеспечения долгосрочной безопасности Украины.
Напомним, только на прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил о намерении Кремля при любых обстоятельствах добиться реализации своих целей в войне против Украины.
Он отметил, что в случае, если во время переговорного процесса, по его мнению, не будут устранены так называемые "первопричины конфликта", Россия оставляет за собой право прибегнуть к военным действиям для "возвращения исторических территорий".
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин фактически заявил о намерениях сделать следующий год "годом войны".