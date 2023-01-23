В ISW оцінили ймовірність повторного наступу РФ з території Білорусі

Ризик повторного російського вторгнення в Україну з території Білорусі наразі оцінюється як дуже низький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"За останні 24 години спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною", - зазначили аналітики.

У звіті наводять заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози РФ з боку Білорусі.

За його словами, розвідка не фіксує угруповання та готовності російських військ у Білорусі, які б дозволяли провести наступальну операцію.

"Генштаб ЗСУ вкотре наголосив, що станом на 22 січня також не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі", - додали в ISW.