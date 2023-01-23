В ISW оценили вероятность повторного наступления РФ с территории Беларуси
Риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"За последние 24 часа наблюдается военная активность, указывающая на то, что атака из Беларуси остается маловероятной", - отметили аналитики.
В отчете приводится заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова о том, что пока нет угрозы РФ со стороны Беларуси.
По его словам, разведка не фиксирует группировки и готовности российских войск в Беларуси, позволяющих провести наступательную операцию.
"Генштаб ВСУ в очередной раз подчеркнул, что по состоянию на 22 января также не наблюдал формирования ударной группировки российских войск в Беларуси", - добавили в ISW.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что новое наступление России может быть на любом направлении.
К слову, украинский лидер подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.