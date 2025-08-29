ua en ru
В ISW оцінили вплив ударів ЗСУ по нафтопереробних підприємствах Росії

Росія , П'ятниця 29 серпня 2025 04:50
В ISW оцінили вплив ударів ЗСУ по нафтопереробних підприємствах Росії Ілюстративне фото: пожежа на НПЗ (ГУ МНС РФ у Волгоградській області)
Автор: Марина Балабан

Удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах спричинять дефіцит бензину по всій Росії, що, ймовірно, підвищить інфляцію та спровокує подальшу макроекономічну нестабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Український генштаб 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарськім краю. Він має виробничу потужність 6, 25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.

У той же час російський уряд оголосив, що продовжить заборону на експорт бензину, намагаючись стабілізувати внутрішній ринок палива. Періодично Росія вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.

Дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до збільшення споживчих витрат і витрат на бізнес у різних галузях промисловості та дадуть поштовх інфляції.

Як писало РБК-Україна з посиланням на експертів, у серпні 2025 року українські удари дронами та планове техобслуговування призвели до рекордних втрат російської нафтопереробної промисловості.

Загальні потужності первинної переробки нафти у РФ сягнули 6,4 мільйона тонн, що на 65% більше за попередні оцінки. Водночас удари дронів спричинили простої на 3,1 мільйона тонн, або майже половину від загального впливу.

Дії України значно вплинули на російські нафтові потужності, вивівши з ладу близько 17% НПЗ, що еквівалентно 1,2 мільйона барелів на день.

