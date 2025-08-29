В ISW оценили влияние ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям России

Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам вызовут дефицит бензина по всей России, что, вероятно, повысит инфляцию и спровоцирует дальнейшую макроэкономическую нестабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский генштаб 28 августа сообщил, что подразделения Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли удар дронами по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители, имеет объем переработки в семь миллионов тонн в год.

Также Главное разведывательное управление Украины и Силы беспилотных систем нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Он имеет производственную мощность 6, 25 млн тонн нефти в год и играет жизненно важную роль в обеспечении топливом российских военных.

Оба НПЗ являются ключевыми для российской военной промышленности.

В то же время российское правительство объявило, что продолжит запрет на экспорт бензина в попытке стабилизировать внутренний рынок топлива. Периодически Россия прибегала к таким шагам с 2022 года, но недавние удары по НПЗ усилили дефицит бензина и вызвали всплеск цен на него.

Дефицит бензина и скачки цен, вероятно, приведут к увеличению потребительских расходов и расходов на бизнес в различных отраслях промышленности и дадут толчок инфляции.